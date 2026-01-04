MENÜ
  • Chemnitz
  • Laufverrückt: Chemnitzerin finisht 80. Marathon in Pisa

Ursprünglich wollte Gisela Göthel ihren 80. Marathon in Dresden laufen. Dann wurde es in Pisa. Bild: Gisela Göthel
Ursprünglich wollte Gisela Göthel ihren 80. Marathon in Dresden laufen. Dann wurde es in Pisa. Bild: Gisela Göthel
Laufverrückt: Chemnitzerin finisht 80. Marathon in Pisa
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Gisela Göthel (75) wollte 2025 die Zahl der gelaufenen Marathons rund machen. Doch aus Dresden im Oktober wurde nichts. Was passiert ist und wie sie die 80 doch noch voll bekam.

Gisela Göthel ist wahrscheinlich die älteste Marathon-Läuferin aus Chemnitz. Mit 35 lief sie ihren ersten und nun ihren 80. Am 19. Januar 2026 wird die ehemalige Lehrerin 76 Jahre alt. Und beinahe wäre ihr Traum, 2025 die 42 Kilometer das 80. Mal unter die Füße zu nehmen, geplatzt. Sie wollte im Oktober beim 25. Dresden-Marathon ihr...
Mehr Artikel