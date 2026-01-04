Laufverrückt: Chemnitzerin finisht 80. Marathon in Pisa

Chemnitz
Gisela Göthel (75) wollte 2025 die Zahl der gelaufenen Marathons rund machen. Doch aus Dresden im Oktober wurde nichts. Was passiert ist und wie sie die 80 doch noch voll bekam.
Gisela Göthel ist wahrscheinlich die älteste Marathon-Läuferin aus Chemnitz. Mit 35 lief sie ihren ersten und nun ihren 80. Am 19. Januar 2026 wird die ehemalige Lehrerin 76 Jahre alt. Und beinahe wäre ihr Traum, 2025 die 42 Kilometer das 80. Mal unter die Füße zu nehmen, geplatzt. Sie wollte im Oktober beim 25. Dresden-Marathon ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.