Lautsprecher wie diese hatten die Warnung am Mittwochmorgen durchgegeben. Bild: Symbolfoto: Toni Söll/Archiv
Lautsprecher wie diese hatten die Warnung am Mittwochmorgen durchgegeben. Bild: Symbolfoto: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Lautsprecher warnen in Chemnitz vor Trinkwasser – Was steckt dahinter?
Von Christian Mathea
Im Stadtteil Ebersdorf sorgte eine Durchsage in den frühen Morgenstunden für Aufsehen. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Chemnitz.

Punkt 6 Uhr wurden die Anwohner von Ebersdorf durch Lautsprecher-Durchsagen geweckt. Darin wurde vor der Nutzung von Trinkwasser gewarnt. Auch bei der Polizei hatten sich verunsicherte Bürger daraufhin erkundigt.

„Wir wohnen direkt neben der Turnhalle des TUS und wurden direkt aus dem Bett geholt. Die Panik war riesig“, schrieb ein Leser der „Freien Presse“. Eine eigentlich „übliche“ Entwarnung über die Sirene sei nicht erfolgt. „Das finde ich extrem nachbesserungswürdig.“ Im Umfeld würden viele Senioren ohne Handy sowie Ukrainer wohnen, die Medien nicht nutzen könnten.

Die Durchsage ist nicht durch Eins oder I-Netz, die für die Trinkwasserversorgung in Chemnitz zuständig sind, ausgelöst worden. Man prüfe gemeinsam mit den zuständigen Behörden den Hintergrund dieser Warnmeldung, so eine Sprecherin von Eins.

Die Stadt Chemnitz schrieb dazu: „Die ausgegebene Sirenenwarnung zum Trinkwasser in Ebersdorf war eine Fehlfunktion. Es besteht keine Gefahr für die Gesundheit – das Trinkwasser kann uneingeschränkt verwendet werden.“

Die Ursache des Fehlalarms sei noch nicht bekannt. Dazu stehe die Feuerwehr in Kontakt mit dem Hersteller. Momentan würden die in der Sirene protokollierten Empfangssignale ausgelesen erklärt die Pressestelle. (cma)

