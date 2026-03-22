Leben verläuft anders als geplant: Mutter muss sich wegen Baukindergeld-Betrug verantworten

Der Staat fördert junge Familien beim Hauskauf – unter Bedingungen. Wenn sich das Leben plötzlich ändert, kann die Förderung unrechtmäßig sein. Eine Chemnitzer Mutter stand deswegen nun vor Gericht.

Die Angeklagte und ihr damaliger Ehemann erfüllten sich vor mehr als fünf Jahren einen Traum: Die Familie bezog ihr eigenes Haus. Die Frau beantragte auch Baukindergeld bei der staatlichen Förderbank KfW. Da sie erstmals Hausbesitzerin wurde, zwei minderjährige Kinder im Haushalt lebten und das Einkommen niedrig war, wurde der Antrag... Die Angeklagte und ihr damaliger Ehemann erfüllten sich vor mehr als fünf Jahren einen Traum: Die Familie bezog ihr eigenes Haus. Die Frau beantragte auch Baukindergeld bei der staatlichen Förderbank KfW. Da sie erstmals Hausbesitzerin wurde, zwei minderjährige Kinder im Haushalt lebten und das Einkommen niedrig war, wurde der Antrag...