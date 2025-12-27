Lederkutte, Spendenbox und viele harte Jungs mit gutem Herzen: Der Limbacher Motorradclub und seine Benefizparty

Die Biker laden einmal im Jahr zu einer großen Party für den guten Zweck ein. Das hat Tradition. Aber warum eigentlich und wer kommt und nutzt das, um für krebskranke Kinder zu spenden? Ein Abend im Jugendhaus Rußdorf.

Parkplätze sind kaum noch zu bekommen. Die Nummernschilder verraten, dass diese Party Leute von überall anlockt. Es ist arschkalt draußen, mit dem Motorrad ist niemand angereist – zu gefährlich. Ohne Lederwesten mit den typischen Aufnähern verschiedener Motorradclubs geht es dann aber doch nicht. „Das ist wie eine Uniform", sagt einer...