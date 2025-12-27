MENÜ
Die Liveband des Abend waren die „Limited Booze Boys“. Sie traten schon öfter bei „Rock and Help“ auf.
Die Liveband des Abend waren die „Limited Booze Boys“. Sie traten schon öfter bei „Rock and Help“ auf. Bild: Denise Märkisch
Torsten Franke war zum vierten Mal bei der Party dabei. Und er spendete viel. Was die Party besonders macht? Der Zweck und die gute, lockere Stimmung.
Torsten Franke war zum vierten Mal bei der Party dabei. Und er spendete viel. Was die Party besonders macht? Der Zweck und die gute, lockere Stimmung. Bild: Denise Märkisch
Rainer Hoppe, Tommy Wetzel und Andreas Stöhr (v. l.): Wetzel ist der Chef der Limbacher Biker, die beiden anderen kommen von einem befreundeten Club und sammeln bei ihren Stammtischen.
Rainer Hoppe, Tommy Wetzel und Andreas Stöhr (v. l.): Wetzel ist der Chef der Limbacher Biker, die beiden anderen kommen von einem befreundeten Club und sammeln bei ihren Stammtischen. Bild: Denise Märkisch
DJ Egge war mit dabei und hat die Biker und Freunde zum Tanzen gebracht.
DJ Egge war mit dabei und hat die Biker und Freunde zum Tanzen gebracht. Bild: Denise Märkisch
Kevin, Danny und Max wollen zum MC Delirium Germanicum gehören. Noch müssen sie sich beweisen. Die Gemeinschaft unter den Bikers fasziniert die jungen Männer. Eine Regel lautet aber: Erst die Familie, dann der Job, dann der Club.
Kevin, Danny und Max wollen zum MC Delirium Germanicum gehören. Noch müssen sie sich beweisen. Die Gemeinschaft unter den Bikers fasziniert die jungen Männer. Eine Regel lautet aber: Erst die Familie, dann der Job, dann der Club. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz Umland
Lederkutte, Spendenbox und viele harte Jungs mit gutem Herzen: Der Limbacher Motorradclub und seine Benefizparty
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Biker laden einmal im Jahr zu einer großen Party für den guten Zweck ein. Das hat Tradition. Aber warum eigentlich und wer kommt und nutzt das, um für krebskranke Kinder zu spenden? Ein Abend im Jugendhaus Rußdorf.

Parkplätze sind kaum noch zu bekommen. Die Nummernschilder verraten, dass diese Party Leute von überall anlockt. Es ist arschkalt draußen, mit dem Motorrad ist niemand angereist – zu gefährlich. Ohne Lederwesten mit den typischen Aufnähern verschiedener Motorradclubs geht es dann aber doch nicht. „Das ist wie eine Uniform“, sagt einer...
