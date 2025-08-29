Leere Kassen in Taura: Warum der Mitmach-Wettbewerb wenig brachte

Taura steht vor finanziellen Herausforderungen. Ein Wettbewerb sollte neue Einnahmequellen erschließen. 41 Vorschläge wurden eingereicht. Der Bürgermeister ist enttäuscht.

Taura ist in Geldnot, so wie viele andere Kommunen in Sachsen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind deutlich eingebrochen. Rückzahlungen von mehreren 100.000 Euro werden fällig. Zurzeit diskutiert der Gemeinderat über Einsparungen und Steuererhöhungen wie eine drastische Erhöhung der Hundesteuer. Ideen für mehr Einnahmen konnten auch die...