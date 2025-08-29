Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Leere Kassen in Taura: Warum der Mitmach-Wettbewerb wenig brachte

Euro-Banknoten: Taura sucht Ideen, wie mehr Geld in die Gemeindekasse kommt.
Euro-Banknoten: Taura sucht Ideen, wie mehr Geld in die Gemeindekasse kommt.
Chemnitz Umland
Leere Kassen in Taura: Warum der Mitmach-Wettbewerb wenig brachte
Redakteur
Von Bettina Junge
Taura steht vor finanziellen Herausforderungen. Ein Wettbewerb sollte neue Einnahmequellen erschließen. 41 Vorschläge wurden eingereicht. Der Bürgermeister ist enttäuscht.

Taura ist in Geldnot, so wie viele andere Kommunen in Sachsen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind deutlich eingebrochen. Rückzahlungen von mehreren 100.000 Euro werden fällig. Zurzeit diskutiert der Gemeinderat über Einsparungen und Steuererhöhungen wie eine drastische Erhöhung der Hundesteuer. Ideen für mehr Einnahmen konnten auch die...
