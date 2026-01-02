Lego, Rüsseltiere, Niners: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Haben Sie entrümpelt und wollen verkaufen? Oder Lust auf Elefanten-Evolution? Auch auf der Modellbahn-Schiene, musikalisch und sportlich läuft in Chemnitz am 3. und 4. Januar etwas.

Zu viele Lego-Bausteine im Schrank, Regal oder auf dem Dachboden? Wer Platz zu Hause oder Geld für neue Anschaffungen braucht: Das Fahrzeugmuseum bietet am Sonntag Gelegenheit zum Ver- und Neukauf. Der Klemmbaustein-Trödelmarkt läuft von 10 bis 13 Uhr. Neben Lego ist die Marke Cobi und andere gemeint. Wer verkaufen will, wird unter... Zu viele Lego-Bausteine im Schrank, Regal oder auf dem Dachboden? Wer Platz zu Hause oder Geld für neue Anschaffungen braucht: Das Fahrzeugmuseum bietet am Sonntag Gelegenheit zum Ver- und Neukauf. Der Klemmbaustein-Trödelmarkt läuft von 10 bis 13 Uhr. Neben Lego ist die Marke Cobi und andere gemeint. Wer verkaufen will, wird unter...