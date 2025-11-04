Lehrerabordnungen: Wie sich drei Lehrerinnen vom Dorf plötzlich im Chemnitzer Oberschul-Chaos wiederfinden

Zum Schuljahresstart waren sachsenweit mehr als 3000 Lehrer und Lehrerinnen an andere Schulen abgeordnet, davon etwas mehr als 400 komplett, die anderen stunden- oder tageweise. Ein Teil von ihnen wechselt von Grund- auf Oberschulen. Hier erzählen drei Frauen, wie es sich für sie anfühlt.

Seit diesem Schuljahr sorgen Lehrer-Abordnungen für Diskussionen. Gut 260 Grundschullehrkräfte in Sachsen arbeiten voll oder zum Teil an Oberschulen. Eine genaue Zahl für Chemnitz liegt nicht vor. Auf der einen Seite atmen Oberschulleiter auf, weil sie mit dem zusätzlichen Personal weniger Stundenausfall haben. „Aber welche Qualität diese...