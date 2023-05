Lehrermangel, Straßenbau und Radwege: Einwohner von Limbach-Oberfrohna diskutieren mit Ministerpräsident Michael Kretschmer

Zu einem Bürgerdialog war Michael Kretschmer am Mittwoch in die Stadthalle gekommen. Vor allem lebenspraktische Themen trieben die Besucher um. Eine 16-Jährige überraschte an dem Abend besonders.

"Können wir unser Abitur mit dem Lehrermangel und den Folgen der Coronapandemie überhaupt schaffen?" Mit dieser Frage konfrontierte eine Zehntklässlerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Limbach-Oberfrohna am Mittwochabend Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Dieser war im Rahmen seines Bürgerdialogs in die Stadthalle nach... "Können wir unser Abitur mit dem Lehrermangel und den Folgen der Coronapandemie überhaupt schaffen?" Mit dieser Frage konfrontierte eine Zehntklässlerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Limbach-Oberfrohna am Mittwochabend Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Dieser war im Rahmen seines Bürgerdialogs in die Stadthalle nach...