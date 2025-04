Lehrermangel zugespitzt: Chemnitzer Oberschule sucht mit Aushang an Tankstelle nach Physiklehrer

Weil der Physikunterricht in mehreren Klassenstufen komplett ausfällt, wandten sich Eltern und Schulleitung hilfesuchend an die Öffentlichkeit. Viel Aussicht auf Erfolg hat das Gesuch aber offenbar nicht.

Wer in den vergangenen Wochen an der Jet-Tankstelle an der Neefestraße an die Kasse trat, konnte dort nicht nur Geld loswerden, sondern auch eine Anregung für einen Zuverdienst bekommen. „Dringend gesucht – Physiklehrer an der Oberschule Schönau/Siegmar“ war auf einem Aufsteller zu lesen. Weil es derzeit keine ausgebildeten Physiklehrer...