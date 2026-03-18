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Der Gewinner des Start-up-Awards wurde vom Publikum gewählt.
Der Gewinner des Start-up-Awards wurde vom Publikum gewählt. Foto: Silas Andrick
Robotik war nur Eines der vielen Zukunftsthemen der Innovation Night.
Robotik war nur Eines der vielen Zukunftsthemen der Innovation Night. Foto: Filmovo
Selbst fahrende Autos, selbst laufende Roboter und automatisierte Zahnputz-Schienen gehörten ebenfalls zum Programm
Selbst fahrende Autos, selbst laufende Roboter und automatisierte Zahnputz-Schienen gehörten ebenfalls zum Programm Foto: Filmovo
Auch Workshops zu den Themen Gründung, Künstliche Intelligenz und Transformation standen auf dem Tagesprogramm.
Auch Workshops zu den Themen Gründung, Künstliche Intelligenz und Transformation standen auf dem Tagesprogramm. Foto: Filmovo
Der Gewinner des Start-up-Awards wurde vom Publikum gewählt.
Der Gewinner des Start-up-Awards wurde vom Publikum gewählt. Foto: Silas Andrick
Robotik war nur Eines der vielen Zukunftsthemen der Innovation Night.
Robotik war nur Eines der vielen Zukunftsthemen der Innovation Night. Foto: Filmovo
Selbst fahrende Autos, selbst laufende Roboter und automatisierte Zahnputz-Schienen gehörten ebenfalls zum Programm
Selbst fahrende Autos, selbst laufende Roboter und automatisierte Zahnputz-Schienen gehörten ebenfalls zum Programm Foto: Filmovo
Auch Workshops zu den Themen Gründung, Künstliche Intelligenz und Transformation standen auf dem Tagesprogramm.
Auch Workshops zu den Themen Gründung, Künstliche Intelligenz und Transformation standen auf dem Tagesprogramm. Foto: Filmovo
Chemnitz
Leichter als Stahl, stabiler als Aluminium: Chemnitzer Start-up gewinnt Innovationspreis
Von Silas Andrick
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Die Region bringt zukunftsweisende Ideen hervor – zum Beispiel ein neues Hightech-Material. Davon konnten sich 500 Gäste der Innovation Night in der Fabrik selbst überzeugen.

Hier scheint Arbeiten Spaß zu machen. Menschen im casual Business-Look tauschen sich über Business-Ideen aus. Im Hintergrund legen DJs Musik auf. Geschäftiges Treiben bei der Innovation Night in der Event-Location „Die Fabrik“. In einer Halle mit Industriecharme stellen Start-ups Drohnen, Zahnputz-Schienen und Funktionsjacken vor. In einer...
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