Leichter als Stahl, stabiler als Aluminium: Chemnitzer Start-up gewinnt Innovationspreis

Die Region bringt zukunftsweisende Ideen hervor – zum Beispiel ein neues Hightech-Material. Davon konnten sich 500 Gäste der Innovation Night in der Fabrik selbst überzeugen.

Hier scheint Arbeiten Spaß zu machen. Menschen im casual Business-Look tauschen sich über Business-Ideen aus. Im Hintergrund legen DJs Musik auf. Geschäftiges Treiben bei der Innovation Night in der Event-Location „Die Fabrik“. In einer Halle mit Industriecharme stellen Start-ups Drohnen, Zahnputz-Schienen und Funktionsjacken vor. In einer...