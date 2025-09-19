Lesung in der Chemnitzer Holzkirche: Zwei Autoren stellen ihre Bücher vor

Am 23. September erklären Justus Geilhufe und Alexander Keppel auch, was ihre Werke verbindet.

Chemnitz.

Unter dem Motto „Glühende Landschaften“ laden das Evangelische Forum, der Kolumnist Justus Geilhufe und der Autor Alexander Keppel am Dienstag, 23. September zu einer gemeinsamen Lesung in die Chemnitzer Holzkirche, Ahornstraße 47, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Justus Geilhufe, bekannt auch als ein Autor der „Freie Presse“-Kolumne „Himmel & Hier“, liest aus seinem jüngst erschienenen Buch „Gott und die Schönheit“. Darin geht es unter anderem um die Betrachtung von Schönheit, zugleich aber auch um die Glaubensfrage. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann auf seiner Reise zu Gott. Keppel wiederum stellt seinen neuen Roman „Unzone“ vor. Wie beide Werke inhaltlich zusammenpassen, wollen die Autoren erläutern. (hh, gp)