  Chemnitz
  Lesung in Limbach-Oberfrohna widmet sich Friedensfrage im Nahen Osten

Wie kann der Frieden im Nahen Osten gelingen? Diese Frage stellt eine Lesung in Limbach-Oberfrohna.
Wie kann der Frieden im Nahen Osten gelingen? Diese Frage stellt eine Lesung in Limbach-Oberfrohna. Bild: F. Hammerschmidt/dpa/Archiv
Wie kann der Frieden im Nahen Osten gelingen? Diese Frage stellt eine Lesung in Limbach-Oberfrohna.
Wie kann der Frieden im Nahen Osten gelingen? Diese Frage stellt eine Lesung in Limbach-Oberfrohna. Bild: F. Hammerschmidt/dpa/Archiv
Lesung in Limbach-Oberfrohna widmet sich Friedensfrage im Nahen Osten
Von Julia Grunwald
Am 9. Oktober liest der Nahostexperte Igal Avidan in der Christuskapelle. Mit den Besuchern möchte er in einen Austausch kommen.

Wie kann Frieden im Nahen Osten gelingen? Diese Frage stellt der Autor Igal Avidan am 9. Oktober bei einer Lesung in der Christuskapelle in Limbach-Oberfrohna. Avidan, der in Tel Aviv geboren wurde, arbeitet als Nahostexperte und freier Berichterstatter für israelische und deutsche Zeitungen und Hörfunksender. 2023 erschien sein Buch „... und...
