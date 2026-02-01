Chemnitz
In wenigen Wochen startet die neue Staffel der RTL-Tanzshow. Zwei der Profis, die mit Prominenten über das Parkett schweben werden, waren am Wochenende in der Stadt. „Freie Presse“ war dabei.
Diesen Adleraugen entgeht nichts. Wie ein Metronom durchstreifen Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke den Raum, um ihren Schülern Tipps zu geben. Die beiden Profitänzer aus der RTL-Show „Let‘s Dance“ haben in der Tanzschule Köhler-Schimmel Workshops für Tanzinteressierte gegeben.
