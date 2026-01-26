MENÜ
Der Dauerfrost sorgt aktuell für nahezu baustellenfreie Straßenzustände in Chemnitz. Bild: stock.adobe.com
Der Dauerfrost sorgt aktuell für nahezu baustellenfreie Straßenzustände in Chemnitz. Bild: stock.adobe.com
Der Dauerfrost sorgt aktuell für nahezu baustellenfreie Straßenzustände in Chemnitz.
Der Dauerfrost sorgt aktuell für nahezu baustellenfreie Straßenzustände in Chemnitz. Bild: stock.adobe.com
Letzte Januarwoche: Hier klemmt es im Verkehr in Chemnitz
Von unserer Redaktion
Dauerfrost hat auch eine positive Seite: Es wird weniger gebaut. Ganz ohne Straßenbaustellen geht es aber auch diese Woche in Chemnitz nicht.

August-Bebel-Straße, Grüna (neu) in Höhe Chemnitzer Straße, Grüna, Vollsperrung für den Abwasseranschluss (KNS/KNE) im Bauabschnitt 3.1 und 4.1 ab Montag, 26 Januar bis 30. April. Umleitung: Chemnitzer Straße, Pleißaer Straße, Dorfstraße bzw. Baumgartenstraße.
