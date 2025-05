Licht, Klang und ein Zahlencode: Geheimnisvolles Kulturhauptstadt-Projekt in Burgstädt

Via Lewandowsky verleiht dem Taurasteinturm eine mystische Atmosphäre. Ein Film ohne Musik, begleitet von Soundcollagen und Lichtspielen, erwartet die Besucher. Wann können Gäste ihren Film auswählen?

Der Künstler macht es spannend: Erst am Donnerstag um 19.30 Uhr soll das Wetterleuchten/Fernsehen im Taurasteinturm in Burgstädt vollendet sein. Bis dahin gewehrt Via Lewandowsky keinen Einblick in sein Schaffen. Der 62-Jährige ist ein Künstler am „Purple Path“, dem Kunst- und Skulpturenweg entlang von 38 Orten rund um die Kulturhauptstadt...