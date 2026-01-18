MENÜ
  • Lichtenau: 30.000 Euro Schaden nach Zusammenprall zweier Autos

Eine Frau wird bei einem Zusammenstoß in Oberlichtenau leicht verletzt.
Eine Frau wird bei einem Zusammenstoß in Oberlichtenau leicht verletzt.
Chemnitz Umland
Lichtenau: 30.000 Euro Schaden nach Zusammenprall zweier Autos
Redakteur
Von Denise Märkisch
Beim Linksabbiegen stießen ein Mitsubishi und ein Peugeot zusammen. Eine Fahrerin wurde verletzt.

In Oberlichtenau sind am Wochenende ein Mitsubishi und ein Peugeot zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte der 60-jährige Fahrer des Mitsubishi am Samstagmittag aus dem Gewerbegebiet auf die Chemnitzer Straße (S 200) abbiegen. Beim Linksabbiegen kollidierte er mit dem in Richtung Lichtenwalde fahrenden Peugeot. Dieser...
