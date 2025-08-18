Lichtenau: Kita-Beiträge steigen, Geburtenknick und nur noch eine Tagesmutter

Ab dem kommenden Jahr müssen Eltern, die ihre Kinder in einer der Kitas betreuen lassen, mehr bezahlen. Sorgen bereiten die Geburten, die deutlich zurückgegangen sind.

In Lichtenau kommen beim Thema Kinder gerade Sorgenfalten auf. Im Gemeinderat spielten Kita-Gebühren, eine Vereinbarung mit der einzig verbliebenen Tagesmutter und künftige Schulanfänger eine Rolle.