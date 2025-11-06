Lichtenau schlichtet – und stockt bei Friedensrichtern auf

Bevor der Nachbarschaftsstreit vor Gericht landet, hilft oft ein Gang zum Friedensrichter. In Lichtenau gibt es nun gleich drei von ihnen. Wie es dazu kam.

Streitsüchtigkeit kann man den Lichtenauern nicht vorwerfen. Peter Wirth ist seit 25 Jahren in Sachen Streitschlichtung unterwegs. Erst als stellvertretender Friedensrichter, seit mehr als zwei Jahrzehnten als Friedensrichter. Etwa 40 Fälle hat er in dieser Zeit bearbeitet, 80 Prozent, so schätzt er, endeten in einem Vergleich. „Die Hecke ist... Streitsüchtigkeit kann man den Lichtenauern nicht vorwerfen. Peter Wirth ist seit 25 Jahren in Sachen Streitschlichtung unterwegs. Erst als stellvertretender Friedensrichter, seit mehr als zwei Jahrzehnten als Friedensrichter. Etwa 40 Fälle hat er in dieser Zeit bearbeitet, 80 Prozent, so schätzt er, endeten in einem Vergleich. „Die Hecke ist...