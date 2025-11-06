Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lichtenau schlichtet – und stockt bei Friedensrichtern auf

Bürgermeister Andreas Graf (l), Friedensrichter Peter Wirth (2. v. r.) und die Stellvertreter Andreas Schröcke (2. v. l.) und Winfried Schade.
Bürgermeister Andreas Graf (l), Friedensrichter Peter Wirth (2. v. r.) und die Stellvertreter Andreas Schröcke (2. v. l.) und Winfried Schade.
Chemnitz Umland
Lichtenau schlichtet – und stockt bei Friedensrichtern auf
Von Denise Märkisch
Bevor der Nachbarschaftsstreit vor Gericht landet, hilft oft ein Gang zum Friedensrichter. In Lichtenau gibt es nun gleich drei von ihnen. Wie es dazu kam.

Streitsüchtigkeit kann man den Lichtenauern nicht vorwerfen. Peter Wirth ist seit 25 Jahren in Sachen Streitschlichtung unterwegs. Erst als stellvertretender Friedensrichter, seit mehr als zwei Jahrzehnten als Friedensrichter. Etwa 40 Fälle hat er in dieser Zeit bearbeitet, 80 Prozent, so schätzt er, endeten in einem Vergleich. „Die Hecke ist...
