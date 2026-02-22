Liebe über Ländergrenzen hinweg: Von Bali nach Chemnitz

Chemnitz
Als Michael Giersberg 2022 einen Türkei-Urlaub buchte, wollte er vor allem eins: Erholung. Dass er dabei seiner künftigen Ehefrau aus Bali begegnen würde, ahnte er nicht. Was folgte, war keine Instagram-Lovestory, sondern ein langer Weg mit Fernbeziehung, neuen Ritualen, Behördenpapierkram – und am Ende einem Happy End.
In einem Gablenzer Treppenhaus duftet es nach Räucherstäbchen. Eine junge Frau in bunten Gewändern öffnet die Tür in eine Welt namens „Sinnesruhe“. Nita Handayani hat dort vor wenigen Wochen ein balinesisches Massagestudio eröffnet. Dabei war das nie ihr Plan im Leben.
