Liebeskummer, Mobbing, Gewalt: Diese Themen belasten Kinder und Jugendliche in Chemnitz

Chemnitz
Das Kinder- und Jugendtelefon sucht dringend Menschen, die jungen Anrufern ein offenes Ohr schenken wollen. Was Kids und Teenagern auf der Seele brennt und wie man ihnen helfen kann.
Nicht nur Erwachsene haben Sorgen und Nöte. Auch Kinder und Jugendliche belasten manchmal Dinge. Was sie dann brauchen, ist oft einfach nur ein offenes Ohr – auch wenn es nicht den Eltern, Geschwistern oder Freunden gehört. Dafür gibt es in Chemnitz das Kinder- und Jugendtelefon, ein Angebot des AWO-Kreisverbandes in Kooperation mit der...
