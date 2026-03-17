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„Peta“ bietet auf dem Neumarkt in Chemnitz Mensch „zum Verzehr“ an.
„Peta“ bietet auf dem Neumarkt in Chemnitz Mensch „zum Verzehr“ an. Foto: Toni Söll
Sorgt für Irritation: „Peta“-Aktivistinnen stellen „Menschenfleisch“ in Chemnitz aus.
Sorgt für Irritation: „Peta“-Aktivistinnen stellen „Menschenfleisch“ in Chemnitz aus. Foto: Toni Söll
Macht einen Minijob bei „Peta“: Kathleen Cox (21) studiert Biologie und setzt sich für Tierschutz ein.
Macht einen Minijob bei „Peta“: Kathleen Cox (21) studiert Biologie und setzt sich für Tierschutz ein. Foto: Toni Söll
„Peta“ bietet auf dem Neumarkt in Chemnitz Mensch „zum Verzehr“ an.
„Peta“ bietet auf dem Neumarkt in Chemnitz Mensch „zum Verzehr“ an. Foto: Toni Söll
Sorgt für Irritation: „Peta“-Aktivistinnen stellen „Menschenfleisch“ in Chemnitz aus.
Sorgt für Irritation: „Peta“-Aktivistinnen stellen „Menschenfleisch“ in Chemnitz aus. Foto: Toni Söll
Macht einen Minijob bei „Peta“: Kathleen Cox (21) studiert Biologie und setzt sich für Tierschutz ein.
Macht einen Minijob bei „Peta“: Kathleen Cox (21) studiert Biologie und setzt sich für Tierschutz ein. Foto: Toni Söll
Chemnitz
„Liegt da ein Toter?“ – Chemnitzer Passanten reagieren irritiert auf Protestaktion
Redakteur
Von Josua Gerner
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Mit einer provokanten Aktion wollten Aktivisten in Chemnitz auf den Tierschutz aufmerksam machen. Eine junge Frau legte sich „gehäutet“ in eine Fleischschale. Was bringt eine solche Aktion?

Ein Ziel haben Clara Heine und Kathleen Cox erreicht: Viele Passanten schauen irritiert. Clara Heine, 19 Jahre alt, macht seit knapp zwei Monaten ein freiwilliges Jahr bei der Tierschutzorganisation „Peta“ und schon liegt sie an einem Dienstagnachmittag als Menschenfleisch verkleidet auf dem Chemnitzer Marktplatz. Sie trägt einen dünnen...
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