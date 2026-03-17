„Liegt da ein Toter?“ – Chemnitzer Passanten reagieren irritiert auf Protestaktion

Mit einer provokanten Aktion wollten Aktivisten in Chemnitz auf den Tierschutz aufmerksam machen. Eine junge Frau legte sich „gehäutet“ in eine Fleischschale. Was bringt eine solche Aktion?

Ein Ziel haben Clara Heine und Kathleen Cox erreicht: Viele Passanten schauen irritiert. Clara Heine, 19 Jahre alt, macht seit knapp zwei Monaten ein freiwilliges Jahr bei der Tierschutzorganisation „Peta“ und schon liegt sie an einem Dienstagnachmittag als Menschenfleisch verkleidet auf dem Chemnitzer Marktplatz. Sie trägt einen dünnen... Ein Ziel haben Clara Heine und Kathleen Cox erreicht: Viele Passanten schauen irritiert. Clara Heine, 19 Jahre alt, macht seit knapp zwei Monaten ein freiwilliges Jahr bei der Tierschutzorganisation „Peta“ und schon liegt sie an einem Dienstagnachmittag als Menschenfleisch verkleidet auf dem Chemnitzer Marktplatz. Sie trägt einen dünnen...