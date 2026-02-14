MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna: 88-Jähriger nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Bei einem Unfall in Limbach wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst.
Bei einem Unfall in Limbach wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Bei einem Unfall in Limbach wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst.
Bei einem Unfall in Limbach wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: 88-Jähriger nimmt Radfahrer die Vorfahrt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Senior war mit seinem Renault auf der Chemnitzer Straße unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Radfahrer kollidierte.

Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 88-Jähriger am Freitagmittag mit seinem Renault auf der Chemnitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte er abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Hubschrauber im Einsatz: 15-jährige Simson-Fahrerin bei Unfall in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt
Eine Simson S 51. Mit einem ähnlichen Moped verunglückte am Samstag eine 15-Jährige schwer.
Die Jugendliche war auf der Wolkenburger Straße unterwegs, als ihr ein Auto die Vorfahrt nahm.
Benjamin Lummer
29.01.2026
1 min.
Unfall in Limbach-Oberfrohna: 16-jährige Simson-Fahrerin schwer verletzt
Die Ford-Fahrerin hatte eine vorfahrtsberechtigte Jugendliche übersehen.
Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen eine junge Simson-Fahrerin. Die 16-Jährige kam ins Krankenhaus.
Luisa Ederle
06:00 Uhr
2 min.
Umfrage: Mehrheit der jungen Menschen findet Fasten sinnvoll
Eine große Mehrheit der Menschen unter 30 Jahren findet Fasten sinnvoll. (Archivbild)
Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch: Worauf verzichten die Deutschen am ehesten in der Fastenzeit? Eine Umfrage der DAK zeigt Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
06:00 Uhr
2 min.
Mindestlohn: Zoll deckt Tausende Verstöße auf
Kontrolleure des Zolls haben auch 2025 Tausende mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufgedeckt. (Symbolbild)
Bei 13,90 Euro pro Stunde liegt derzeit die gesetzliche Lohnuntergrenze. Einige Arbeitgeber versuchen mit Tricks, die Summe zu drücken.
Mehr Artikel