Limbach-Oberfrohna: 88-Jähriger nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Der Senior war mit seinem Renault auf der Chemnitzer Straße unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Radfahrer kollidierte.

Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 88-Jähriger am Freitagmittag mit seinem Renault auf der Chemnitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte er abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer...