  • Chemnitz
  • Limbach-Oberfrohna: Die Biker mit dem guten Herzen

Die Biker des Motorradclubs Delirium Germanicum laden zur Benefiz-Rockparty ein.
Die Biker des Motorradclubs Delirium Germanicum laden zur Benefiz-Rockparty ein.
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Die Biker mit dem guten Herzen
Von Steffi Hofmann
Laut und rockig statt ruhig und besinnlich: Die Limbacher Biker des Motorradclubs Delirium Germanicum laden am 26. Dezember zu ihrer Benefizparty „Rock and help“ ins Jugendhaus nach Rußdorf ein.

Mit ihrer Lederkluft, den schnellen und lauten Maschinen und der rockigen Musik wirken Biker manchmal kühl und unnahbar. Doch hinter der harten Schale steckt ein weicher Kern, zumindest in Limbach-Oberfrohna: Die Mitglieder des Motorradclubs Delirium Germanicum engagieren sich seit fast 20 Jahren im sozialen Bereich.
Mehr Artikel