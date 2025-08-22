Limbach-Oberfrohna feiert: Innenstadtfest in diesem Jahr an neuem Standort

Chemnitz Umland
Am 23. August trifft sich die Stadt beim alljährlichen Innenstadtfest. Neben zahlreichen Partys und musikalischem Programm, können Besucher auch die Beachvolleyball-Meisterschaften live verfolgen.
Die Große Kreisstadt feiert wieder. Am 23. August findet in Limbach-Oberfrohna das alljährliche Innenstadtfest statt. In diesem Jahr an einem anderen Ort. Da der Johannisplatz für Bauarbeiten gesperrt ist, hat das Rathaus die Feierlichkeiten an den Parkplatz an der Paul-Seydel-Straße verlegt. Dort wird das Programm am Samstag um 10 Uhr...
