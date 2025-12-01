Limbach-Oberfrohna: Frau fährt betrunken in parkendes Auto

25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna. Ihren Führerschein musste die Frau erst einmal abgeben.

Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna sind am Sonntagabend 25.000 Euro Schaden entstanden. Eine 43-Jährige fuhr gegen 21.35 Uhr mit ihrem VW auf der Hohensteiner Straße stadteinwärts, als sie ohne ersichtlichen Grund einen am Straßenrand parkenden Hyundai rammte. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig. Die...