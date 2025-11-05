Limbach-Oberfrohna: Historischer Aussichtspunkt mit Blick auf Schloss Wolkenburg saniert

Nach neun Monaten Bauzeit und dem Einsatz von rund 10.000 Euro ist der Hauboldfelsen wieder zugänglich. Ohne das Engagement des Lions-Clubs wäre es nicht gegangen. Und für Verliebte soll es auch bald eine Neuerung geben.

Der traditionsreiche Hauboldfelsen im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg ist nach einer umfassenden Sanierung wieder öffentlich zugänglich. Rund 10.000 Euro investierte der Lions-Club Limbach-Oberfrohna in die Instandsetzung des beliebten Aussichtspunkts, der seit den 1930er-Jahren Besucher mit seinem beeindruckenden Blick auf das Schloss... Der traditionsreiche Hauboldfelsen im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Wolkenburg ist nach einer umfassenden Sanierung wieder öffentlich zugänglich. Rund 10.000 Euro investierte der Lions-Club Limbach-Oberfrohna in die Instandsetzung des beliebten Aussichtspunkts, der seit den 1930er-Jahren Besucher mit seinem beeindruckenden Blick auf das Schloss...