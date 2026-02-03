Limbach-Oberfrohna: Polizei ertappt junge Graffitisprayer

Die 18-Jährigen hinterließen ihre „Handschrift“ unter anderem an Bushaltestellen. Wie groß der Schaden ist.

In der Nacht zum Dienstag sind der Polizei in Limbach-Oberfrohna zwei Graffitisprayer aufgefallen. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte die Täter gegen 2.55 Uhr im Stadtgebiet. Ein Verdächtiger wurde an der Straße des Friedens, ein zweiter am Johannisplatz gestellt. Bei den Männern handelt es sich um zwei 18-jährige mit deutscher...