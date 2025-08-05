Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna setzt auf kreative Mittel gegen Ärztemangel

Im April haben Lisa und Frederik Winkelmolen am Markt ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Stadt.
Im April haben Lisa und Frederik Winkelmolen am Markt ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Stadt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Im April haben Lisa und Frederik Winkelmolen am Markt ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Stadt.
Im April haben Lisa und Frederik Winkelmolen am Markt ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Stadt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna setzt auf kreative Mittel gegen Ärztemangel
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits jetzt gibt es zu wenig Ärzte in Limbach. Der Mangel droht größer zu werden. Mit einer originellen Werbekampagne möchte die Stadt Ärzte anlocken und setzt dabei auch auf finanzielle Anreize.

Limbach-Oberfrohna hat zu wenig Ärzte. Die Stadt droht in den nächsten Jahren in eine Unterversorgung zu rutschen. Bereits jetzt fehlen vor Ort 6,5 Hausarztstellen. „In den nächsten fünf Jahren werden weitere Praxen altersbedingt schließen“, sagt Simone Friedrich von der Wirtschaftsförderung. Auch Oberbürgermeister Gerd Härtig sprach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
15:30 Uhr
4 min.
Müllchaos an Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna: Erster Anbieter zieht Reißleine
Seit Monaten kommt es an den Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna zu Verschmutzungen durch illegale Müllablagerungen.
Die illegalen Ablagerungen halten seit Monaten an. Mit finanziellen Anreizen will die Stadt gegensteuern. Bürgermeister Volkmann spricht von einer „Schande“. Ein Anbieter hat sich nun zurückgezogen.
Julia Grunwald
10:05 Uhr
2 min.
Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt
Autos werden den Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna zukünftig nicht mehr befahren können.
Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, ist seit langem bekannt. Nun werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV.
Julia Grunwald
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
2 min.
Simson-Treffen: Heimatverein Arras legt nach
Mit einem sogenannten Krause-Duo waren Fans aus Zetteritz angereist.
Nach dem überwältigenden Erfolg vom vergangenen Jahr setzen die Macher noch eins drauf und lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.
Marion Gründler
Mehr Artikel