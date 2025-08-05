Limbach-Oberfrohna setzt auf kreative Mittel gegen Ärztemangel

Chemnitz Umland
Bereits jetzt gibt es zu wenig Ärzte in Limbach. Der Mangel droht größer zu werden. Mit einer originellen Werbekampagne möchte die Stadt Ärzte anlocken und setzt dabei auch auf finanzielle Anreize.
Limbach-Oberfrohna hat zu wenig Ärzte. Die Stadt droht in den nächsten Jahren in eine Unterversorgung zu rutschen. Bereits jetzt fehlen vor Ort 6,5 Hausarztstellen. „In den nächsten fünf Jahren werden weitere Praxen altersbedingt schließen“, sagt Simone Friedrich von der Wirtschaftsförderung. Auch Oberbürgermeister Gerd Härtig sprach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.