Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit

Der Museums- und Tierparkbesuch sowie die Nutzung der Stadtbibliothek werden teurer. In einigen Fällen jedoch nicht so hoch wie ursprünglich geplant.

Für den Besuch von Esche Museum, Schloss Wolkenburg, Amerika-Tierpark und die Nutzung der Bibliothek in Limbach-Oberfrohna muss ab 2026 mehr Geld in die Hand genommen werden. Der Stadtrat hat einem Entwurf des Rathauses zur Erhöhung der Eintrittspreise zugestimmt. Zukünftig soll der Eintritt in die Museen für einen Erwachsenen 5 Euro (bisher 4...