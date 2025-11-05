Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit

Unter anderem der Besuch des Esche-Museums wird zukünftig teurer.
Unter anderem der Besuch des Esche-Museums wird zukünftig teurer. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit
Redakteur
Von Julia Grunwald
Der Museums- und Tierparkbesuch sowie die Nutzung der Stadtbibliothek werden teurer. In einigen Fällen jedoch nicht so hoch wie ursprünglich geplant.

Für den Besuch von Esche Museum, Schloss Wolkenburg, Amerika-Tierpark und die Nutzung der Bibliothek in Limbach-Oberfrohna muss ab 2026 mehr Geld in die Hand genommen werden. Der Stadtrat hat einem Entwurf des Rathauses zur Erhöhung der Eintrittspreise zugestimmt. Zukünftig soll der Eintritt in die Museen für einen Erwachsenen 5 Euro (bisher 4...
10:15 Uhr
3 min.
Limbach-Oberfrohna: Historischer Aussichtspunkt mit Blick auf Schloss Wolkenburg saniert
Lions-Präsident Dirk Hertel, OB Gerd Härtig und Pressesprecher Wolfgang Dorn (v. l.).
Nach neun Monaten Bauzeit und dem Einsatz von rund 10.000 Euro ist der Hauboldfelsen wieder zugänglich. Ohne das Engagement des Lions-Clubs wäre es nicht gegangen. Und für Verliebte soll es auch bald eine Neuerung geben.
Ralf Jerke
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
14:00 Uhr
3 min.
Limbach-Oberfrohna: Besucher sollen in Museen, Tierpark und Stadtbibliothek künftig mehr zahlen
Wer die Pinguine im Amerika-Tierpark sehen möchte, könnte dafür künftig mehr zahlen.
Das Rathaus möchte die Eintrittspreise in den Einrichtungen erhöhen. Ob der Plan in die Tat umgesetzt wird, hängt vom Stadtrat ab.
Julia Grunwald
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
