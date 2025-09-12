Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna: Weitere Sperrungen am Johannisplatz

Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an.
Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an.
Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Weitere Sperrungen am Johannisplatz
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 15. September wird die Bachstraße zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann. Alle Geschäfte, Lokale und Grundstücke sollen aber erreichbar bleiben, versichert die Stadtverwaltung.

Limbach-Oberfrohna.

Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna gibt es ab Montag, 15. September, weitere Sperrungen. Grund ist laut Stadtverwaltung die Fortsetzung der Arbeiten zur Umgestaltung des Platzes. Nachdem die Arbeiten am Vorplatz des Esche-Museums, im danebenliegenden Stadtgarten und am neuen Spielplatz weitestgehend abgeschlossen sind, gehe es nun in Richtung Helenenstraße und Bachstraße weiter. Die Bachstraße werde deshalb zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann.

Der Parkplatz an der Albertstraße könne über die Helenenstraße weiter befahren und genutzt werden. Die Durchfahrt von Albert-Einstein-Straße auf die Hechinger Straße und zu den dortigen Parkplätzen bleibe möglich. Fußgänger könnten den Platz weiterhin überqueren, alle dort gelegenen Geschäfte und gastronomische Einrichtungen blieben zugänglich. Auch die Zufahrt zu den Grundstücken werde bis auf kurze Einschränkungen gewährleistet, so die Stadtverwaltung.

Nach Abschluss der Arbeiten, der für Dezember geplant sei, könne von der Bachstraße auch wieder in Richtung Albertstraße gefahren werden, wo sich der große Parkplatz befindet. Von den rund 2,13 Millionen Euro Gesamtkosten des Vorhabens fließen rund 833.000 Euro aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und rund 427.000 Euro nach der Förderrichtlinie „Stadtgrün“. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Image-Videos und Baustellen-Tagebuch: So reagieren Händler auf die Sperrung des Johannisplatzes in Limbach-Oberfrohna
Jana Facius, Nadine Knorrn und Yvonne Schenker vom Reisebüro „Yvonnes Reisen“ sind von der Sperrung des Johannisplatzes direkt betroffen. Darauf reagieren sie kreativ.
Für die Modernisierung des Platzes hat die Stadt ihre Baustelle ausgeweitet. Viele Händler bemerken bereits einen Kundenrückgang. Um ihre Existenz zu sichern, greifen einige zu besonderen Mitteln.
Julia Grunwald
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
07.08.2025
2 min.
Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna ab nächster Woche für Autoverkehr gesperrt
Autos werden den Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna zukünftig nicht mehr befahren können.
Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, ist seit langem bekannt. Nun werden die Pläne in die Tat umgesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV.
Julia Grunwald
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
Mehr Artikel