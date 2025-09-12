Limbach-Oberfrohna: Weitere Sperrungen am Johannisplatz

Ab 15. September wird die Bachstraße zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann. Alle Geschäfte, Lokale und Grundstücke sollen aber erreichbar bleiben, versichert die Stadtverwaltung.

Limbach-Oberfrohna. Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna gibt es ab Montag, 15. September, weitere Sperrungen. Grund ist laut Stadtverwaltung die Fortsetzung der Arbeiten zur Umgestaltung des Platzes. Nachdem die Arbeiten am Vorplatz des Esche-Museums, im danebenliegenden Stadtgarten und am neuen Spielplatz weitestgehend abgeschlossen sind, gehe es nun in Richtung Helenenstraße und Bachstraße weiter. Die Bachstraße werde deshalb zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann.

Der Parkplatz an der Albertstraße könne über die Helenenstraße weiter befahren und genutzt werden. Die Durchfahrt von Albert-Einstein-Straße auf die Hechinger Straße und zu den dortigen Parkplätzen bleibe möglich. Fußgänger könnten den Platz weiterhin überqueren, alle dort gelegenen Geschäfte und gastronomische Einrichtungen blieben zugänglich. Auch die Zufahrt zu den Grundstücken werde bis auf kurze Einschränkungen gewährleistet, so die Stadtverwaltung.

Nach Abschluss der Arbeiten, der für Dezember geplant sei, könne von der Bachstraße auch wieder in Richtung Albertstraße gefahren werden, wo sich der große Parkplatz befindet. Von den rund 2,13 Millionen Euro Gesamtkosten des Vorhabens fließen rund 833.000 Euro aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und rund 427.000 Euro nach der Förderrichtlinie „Stadtgrün“. (mib)