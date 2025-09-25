Limbach-Oberfrohnaer Oberbürgermeister zur Baustellensituation in der Stadt: „Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer“

Zahlreiche Baustellen erschweren derzeit Anwohnern und Autofahrern das Leben. Der OB spricht von einer „erträglichen“ Situation, wirbt aber um Verständnis. Die Situation wird sich wohl noch verschärfen.

Dass man in Limbach-Oberfrohna als Autofahrer inzwischen viel Umleitung fahren muss, merke Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) selbst. Besonders dann, wenn er sein Büro im Rathaus erreichen will. Die Große Kreisstadt ächzt unter Baustellen. Sieben Straßen sind im Zentrum und den Ortsteilen insgesamt gesperrt. Hinzu kommen... Dass man in Limbach-Oberfrohna als Autofahrer inzwischen viel Umleitung fahren muss, merke Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) selbst. Besonders dann, wenn er sein Büro im Rathaus erreichen will. Die Große Kreisstadt ächzt unter Baustellen. Sieben Straßen sind im Zentrum und den Ortsteilen insgesamt gesperrt. Hinzu kommen...