  • Limbach-Oberfrohnaer Oberbürgermeister zur Baustellensituation in der Stadt: „Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer“

In Limbach-Oberfrohna müssen Autofahrer zurzeit viel Umleitung fahren.
In Limbach-Oberfrohna müssen Autofahrer zurzeit viel Umleitung fahren.
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohnaer Oberbürgermeister zur Baustellensituation in der Stadt: „Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer“
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zahlreiche Baustellen erschweren derzeit Anwohnern und Autofahrern das Leben. Der OB spricht von einer „erträglichen“ Situation, wirbt aber um Verständnis. Die Situation wird sich wohl noch verschärfen.

Dass man in Limbach-Oberfrohna als Autofahrer inzwischen viel Umleitung fahren muss, merke Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) selbst. Besonders dann, wenn er sein Büro im Rathaus erreichen will. Die Große Kreisstadt ächzt unter Baustellen. Sieben Straßen sind im Zentrum und den Ortsteilen insgesamt gesperrt. Hinzu kommen...
