Limbach-Oberfrohnas ehrenamtliche Helden: Das treibt die Träger der Ehrennadel 2025 an

Sie engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl, auf ganz unterschiedliche Weisen. Eine Frau und zwei Männer aus Limbach-Oberfrohna wurden dafür am Freitag ausgezeichnet.
Zum Internationalen Tags des Ehrenamtes am 5. Dezember hat Limbach-Oberfrohna wieder drei Bürger für ihr Engagement ausgezeichnet. Sie wurden aus 20 eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Was motiviert sie?
