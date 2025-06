Limbacher Biker laden zum Pfingsttreff ein

Ab Freitag kommen wieder hunderte Motorradfahrer aus ganz Europa nach Wolkenburg. Aber auch wer kein Bike besitzt, ist an der Mulde gern gesehen.

Am Pfingstwochenende rollen sie wieder in Wolkenburg ein, die vielen Biker aus ganz Europa. Der Motorradclub MC Delirium Germanicum lädt zum traditionellen Biker- und Rock-Fest am Sportplatz ein. Harley Davidsons, Kawasakis, Hondas oder BMWs sind nur einige der Maschinen, die ihre Besitzer nach Wolkenburg bringen. „Wir erwarten Biker aus ganz...