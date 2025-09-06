Limbacher Heino-Fan holt Heino in die Stadthalle

Für Marvin Müller ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Zwei Stunden lang stand sein Idol in seiner Heimatstadt auf der Bühne. Vorher durfte er den Sänger zum zweiten Mal persönlich treffen.

Als Ende 2024 bekannt wurde, dass Heino wieder auf Tour geht, klemmte sich Marvin Müller ans Telefon und überzeugte Manager Helmut Werner davon, Limbach-Oberfrohna in den Tourplan aufzunehmen. Der Limbacher, der in der Stadthalle als Event-Manager arbeitet, hatte gute Karten. Er ist wohl einer der größten Heino-Fans in Deutschland. Vor zehn... Als Ende 2024 bekannt wurde, dass Heino wieder auf Tour geht, klemmte sich Marvin Müller ans Telefon und überzeugte Manager Helmut Werner davon, Limbach-Oberfrohna in den Tourplan aufzunehmen. Der Limbacher, der in der Stadthalle als Event-Manager arbeitet, hatte gute Karten. Er ist wohl einer der größten Heino-Fans in Deutschland. Vor zehn...