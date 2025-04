Links-Mitte-Rechts: Diese Parteien haben in Chemnitz besonders großen Zulauf

Die zurückliegenden Monate waren politisch aufgeladen wie selten zuvor. Davon profitieren auch die Parteien. Allerdings nicht alle im gleichen Umfang. Die Lage in Chemnitz.

Fast 50 Millionen Wähler haben bei der Bundestagswahl im Februar ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag mit 82,5 Prozent so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Auch in Chemnitz lag die Beteiligung fast bei 80 Prozent. Die Gesellschaft ist nach vier Wahlen in neun Monaten politisiert wie selten zuvor.