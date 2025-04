Livestream aus dem Klassenzimmer: Warum an einer Chemnitzer Grundschule der Unterricht gefilmt wird

Vier Kameras, drei Mikrofone und ein großer Bildschirm im Nachbarzimmer: So sieht das Projekt „Uni-Klasse“ aus, mit dem Chemnitz in Sachsen Vorreiter ist. Was versprechen sich Lehrer und die TU Chemnitz davon?

Für viele Lehramtsstudierende kommt die große Herausforderung, wenn sie zum ersten Mal vor einer Klasse stehen. Da will ein Kind nicht mitmachen, ein anderes muss ständig aufs Klo und ein drittes braucht besondere Betreuung. Störungen, auf die die Lehrkräfte allenfalls theoretisch im Studium vorbereitet werden. „Unterricht ist eine sehr...