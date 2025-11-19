Lkw-Fahrer mit über zwei Promille auf Autobahn bei Chemnitz

Einem Zeuge fiel der Scania wegen dessen Fahrweise auf.
Mit einem beachtlichen Alkoholwert von 2,66 Promille ist ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn an Chemnitz vorbeigefahren. Einem Zeugen war der Scania zunächst auf der A 72 aufgefallen, weil das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und der Anhänger im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd zwei Warnbaken touchierte.
Der Lkw wechselte anschließend am Kreuz Chemnitz auf die A 4 und fuhr zur Raststelle Auerswalder Blick. Dort kontrollierten Polizeibeamte den 50-jährigen Rumänen und stellten den hohen Alkoholpegel fest. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen. Er erhielt außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (cma)