Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lkw-Fahrer mit über zwei Promille auf Autobahn bei Chemnitz

Der Lkw mit dem betrunkenen Fahrer wechselte von der A 72 auf die A 4 Richtung Dresden.
Der Lkw mit dem betrunkenen Fahrer wechselte von der A 72 auf die A 4 Richtung Dresden. Bild: Ulf Dahl
Der Lkw mit dem betrunkenen Fahrer wechselte von der A 72 auf die A 4 Richtung Dresden.
Der Lkw mit dem betrunkenen Fahrer wechselte von der A 72 auf die A 4 Richtung Dresden. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Lkw-Fahrer mit über zwei Promille auf Autobahn bei Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einem Zeuge fiel der Scania wegen dessen Fahrweise auf.

Chemnitz.

Mit einem beachtlichen Alkoholwert von 2,66 Promille ist ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn an Chemnitz vorbeigefahren. Einem Zeugen war der Scania zunächst auf der A 72 aufgefallen, weil das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und der Anhänger im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd zwei Warnbaken touchierte.

Der Lkw wechselte anschließend am Kreuz Chemnitz auf die A 4 und fuhr zur Raststelle Auerswalder Blick. Dort kontrollierten Polizeibeamte den 50-jährigen Rumänen und stellten den hohen Alkoholpegel fest. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen. Er erhielt außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
17.11.2025
6 min.
Auffahrt auf die A 72 bei Chemnitz-Süd bleibt Nadelöhr
Dichter Verkehr und Stau auf der Neefestraße Richtung A 72 bleiben bis 27. November an der Tagesordnung. Bis dahin bleibt die Auffahrt Richtung Leipzig wegen Bauarbeiten auf der Autobahn gesperrt.
Noch bis 27. November wird zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig gebaut. Aufpassen muss auch, wer zum DRK-Krankenhaus in Rabenstein will. Dort ändert sich die Zufahrt wegen einer Baustelle wieder einmal.
unserer Redaktion
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
05.11.2025
2 min.
Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht.
Der Fahrer des Lkw ist vor Ort gestorben. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden.
André März
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
Mehr Artikel