ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  Lkw gerät in Gleisbett: Behinderungen auf B 95 in Chemnitz

Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Chemnitz ereignet.
Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Chemnitz ereignet. Bild: Jan Härtel
Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Chemnitz ereignet.
Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Chemnitz ereignet. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Lkw gerät in Gleisbett: Behinderungen auf B 95 in Chemnitz
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Ein im Gleisbett hängen gebliebener Laster hat am Dienstagabend Einschränkungen im Chemnitzer Verkehr verursacht.

Ein Unfall auf der Annaberger Straße hat am Dienstagabend für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Gegen 17.30 Uhr war ein Lkw zwischen Zöblitzer und Schneeberger Straße ins Gleisbett der Straßenbahn geraten, bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.
