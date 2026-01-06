Lkw gerät in Gleisbett: Behinderungen auf B 95 in Chemnitz

Chemnitz
Ein im Gleisbett hängen gebliebener Laster hat am Dienstagabend Einschränkungen im Chemnitzer Verkehr verursacht.
Ein Unfall auf der Annaberger Straße hat am Dienstagabend für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Gegen 17.30 Uhr war ein Lkw zwischen Zöblitzer und Schneeberger Straße ins Gleisbett der Straßenbahn geraten, bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.