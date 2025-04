Löscheinsätze, Türnotöffnungen, Tragehilfen und ein unbelehrbares Tier: Das Feuerwehrjahr in Limbach-Oberfrohna

Ein Storch, der in einen Schornstein fiel, Sperrmüll, der ein ganzes Haus in Brand steckt und 800.000 Euro für ein modernes Gerätehaus – was die Limbacher Feuerwehr 2024 leistete und 2025 vorhat.

234 aktive Feuerwehrleute zählte im Jahr 2024 die Limbach-Oberfrohnaer Wehr, im Jahr davor waren es 240. „Damit sind wir in der aktiven Abteilung konstant", sagt Wehrleiter Thomas Luderer, der kürzlich die Jahreshauptversammlung hielt. Mit 243 Einsätzen wurden im vergangenen Jahr 27 weniger als 2023 gezählt. Geborgene Personen, also...