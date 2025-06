Lohese-Uhlig-Steig: Neuer Wanderweg in Chemnitz bringt Menschen zusammen

In Kleinolbersdorf ist der Lohse-Uhlig-Steig eröffnet worden. Auf zehn Kilometern können Wanderer hier Interessantes zur Umgebung und Geschichte erfahren.

Das Wandern wird nicht nur in Volksliedern als „des Müllers Lust“ besungen, sondern spielt auch in Kleinolbersdorf seit Jahren eine große Rolle. „Besonders in der Coronazeit haben viele unsere Wanderwege in Anspruch genommen und gesehen, wie schön es hier ist“, erzählt Heike Kusche. Sie gehört zu einer Arbeitsgruppe des Bürgervereins...