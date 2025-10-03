Mängelmelder: Chemnitzer Erfolgs-Portal soll ausgebaut werden

Tag für Tag machen Chemnitzer das Rathaus online auf Missstände in der Stadt aufmerksam. Wird das schon bald in weiteren Kategorien möglich sein?

Müll, der irgendwo in Chemnitz einfach in der Landschaft entsorgt wurde, gefährliche Stolperfallen auf Gehwegen, ein umgefallener Baum: Wer derlei Missstände im Stadtgebiet entdeckt, kann diese seit nunmehr fast zwei Jahren auf direktem Weg dem Rathaus melden. Mit dem Online-Portal Mängelmelder steht dafür sogar eine eigene Plattform zur... Müll, der irgendwo in Chemnitz einfach in der Landschaft entsorgt wurde, gefährliche Stolperfallen auf Gehwegen, ein umgefallener Baum: Wer derlei Missstände im Stadtgebiet entdeckt, kann diese seit nunmehr fast zwei Jahren auf direktem Weg dem Rathaus melden. Mit dem Online-Portal Mängelmelder steht dafür sogar eine eigene Plattform zur...