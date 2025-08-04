Männer wollen in Chemnitz illegal Müll im Wald entsorgen – Auto bleibt stecken

Ihren Bauschutt konnten sie gleich wieder aufladen. Erst dann ließ die Polizei sie gehen.

Chemnitz.

Zwei Männer sind am Sonntagabend auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Die beiden 35-Jährigen waren mit ihrem Mercedes-Transporter in ein Waldstück nahe der Straße Am Adelsbergturm gefahren und haben dort Bauabfälle abgeladen. Allerdings kamen sie dann nicht mehr vom Ort des Geschehens weg. Der Transporter hatte sich festgefahren. Ein Zeuge sah das und rief die Polizei zu Hilfe. Als die Beamten eintrafen, stellten sie den Sondermüll im Wald fest und ließen die beiden Männer alles wieder in das Auto räumen. Erst danach barg ein hinzugerufener Abschleppdienst den Mercedes. Wie die Polizei mitteilt, müssen sich die Männer nun wegen illegaler Müllentsorgung verantworten. Dafür droht ihnen ein Bußgeld. (eran)