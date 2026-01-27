MENÜ
  • Chemnitz
  • Mäßige Beteiligung bei Lehrerstreik in Chemnitz

Mehrere hundert Streikteilnehmer versammelten sich am Dienstag auf dem Theaterplatz.
Mehrere hundert Streikteilnehmer versammelten sich am Dienstag auf dem Theaterplatz. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Mäßige Beteiligung bei Lehrerstreik in Chemnitz
Von Benjamin Lummer
Mehrere Gewerkschaften haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Ausstand aufgerufen. Was die Lehrkräfte auf die Straße treibt – und was sie aktuell verdienen.

Mehrere hundert Menschen haben sich am Dienstag auf dem Theaterplatz zu einer Streikkundgebung versammelt. Aufgerufen zum Ausstand waren Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern für sie sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In zwei Verhandlungsrunden mit der...
