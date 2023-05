Mai-Kundgebung in Chemnitz: Dulig spricht auf Neumarkt

Die Beschäftigten der ausgegliederten Tochterfirmen des Klinikums Chemnitz sollen die gleichen Arbeitsbedingungen bekommen wie die Mitarbeiter des Mutterhauses, will die Gewerkschaft. Dazu übergab sie eine Petition an Oberbürgermeister Sven Schulze und fordert die Wiedereingliederung der Firmen in das Klinikum. Die Stadt ist Eigentümerin eines der größten kommunalen Krankenhäuser Deutschlands.