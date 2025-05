„Man muss schon eine Macke haben“: Oldtimers strömen nach Hartmannsdorf

Hunderte Besucher strömten am 1. Mai ins Gewerbegebiet Hartmannsdorf, um alte Fahrzeuge zu bestaunen. Es wurde geschaut, gefachsimpelt und fotografiert. Von auf Hochglanz polierter Limousine bis zum robusten Lkw war alles dabei.

In Scharen kamen sie bereits am Morgen Richtung Gewerbegebiet gelaufen: Oldtimerfans auf dem Weg zum 22. Hartmannsdorfer Oldtimertreffen „Von Hühnerschreck bis Brummi“. Extra aus Hof reiste dafür Familie Schlegel an. „Wir machen das seit vielen Jahren, es ist bei uns zur Tradition geworden“, erzählt Günther Schlegel, der zwar selbst...