Mann bremst Polizei in Chemnitz mit Lastenfahrrad aus

Chemnitz
Im Stadthallenpark soll der 38-Jährige mit seinem Gefährt zweimal vor der Polizei aufgetaucht sein. Dann reichte es den Beamten. Vor Gericht reichte es aber nicht für ein Urteil.
Das Aufeinandertreffen des Lastenrad-Fahrers mit der Polizei im Stadthallenpark ist nicht der einzige Vorfall, weswegen der Mann auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nehmen musste. Am Dienstag wurde er dort wegen Nötigung in zwei Fällen vorgeladen.
