  • Chemnitz
  • Mann in Chemnitzer Supermarkt bewusstlos geschlagen

Nachdem ein Mann in einem Supermarkt bewusstlos aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei.
Nachdem ein Mann in einem Supermarkt bewusstlos aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei.
Chemnitz
Mann in Chemnitzer Supermarkt bewusstlos geschlagen
Redakteur
Von Elisa Leimert
In einem Edeka-Markt will ein Mann mutmaßliche Diebe beobachtet haben. Als er sie ansprach, kam es zur Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter in einem Edeka-Markt auf der Carl-von-Ossietzky-Straße haben am Dienstagabend einen 42-Jährigen bewusstlos und verletzt aufgefunden. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei will der Mann zwei Jugendliche beobachtet haben, wie sie sich Waren in die Taschen steckten. Er habe sie angesprochen, woraufhin es zur Auseinandersetzung...
