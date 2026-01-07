MENÜ
  • Mann klaut Amazon-Lieferwagen in Limbach-Oberfrohna: Jetzt muss er hinter Gitter

Der gestohlene Amazon-Transporter in Limbach im März 2025. Bild: Julia Czaja/Archiv
Chemnitz Umland
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine kuriose Fluchtfahrt in Limbach wirft Fragen auf. Das Verfahren gegen den 30-Jährigen wurde eingestellt. Trotzdem muss er ins Gefängnis. Es war eine seiner harmloseren Taten.

Es sind Szenen wie aus einem Actionfilm. Ein graues Paketfahrzeug parkt in der Albert-Einstein-Straße in Limbach-Oberfrohna. Das Amazon-Logo sieht man unverkennbar an der Seite des Transporters. Der 47-jährige Fahrer des Paketdienstes steigt aus und bringt die Lieferung wie üblich an die Tür eines Wohnhauses.
Mehr Artikel