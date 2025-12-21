MENÜ
  • Chemnitz
  • Mann randaliert in Chemnitzer Innenstadt-Restaurant

In einem Restaurant am Neumarkt hat ein Mann randaliert.
In einem Restaurant am Neumarkt hat ein Mann randaliert. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Mann randaliert in Chemnitzer Innenstadt-Restaurant
Von Benjamin Lummer
In einem Restaurant am Neumarkt beschädigte der Mann mehrere Gegenstände. Eintreffende Beamte mussten ihn schließlich zu Boden zwingen.

Die Polizei ist am Samstagnachmittag in einem Restaurant am Neumarkt im Einsatz gewesen. Nach Angaben eines Sprechers randalierte ein Mann im Keller des Lokals. Gegenüber den eintreffenden Polizisten reagierte er zudem aggressiv. Sie überwältigten den 31-jährigen Österreicher und brachten ihn zu einem Streifenwagen. Als er versuchte, sich...
