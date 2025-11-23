Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mann schlägt vier Frauen in Chemnitzer Innenstadt: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Die Polizei nahm den aggressiven Mann in Gewahrsam.
Die Polizei nahm den aggressiven Mann in Gewahrsam. Bild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Mann schlägt vier Frauen in Chemnitzer Innenstadt: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam
Redakteur
Von Erik Anke
Ein 26-jähriger Deutscher griff mehrere Frauen im Chemnitzer Zentrum an. Nach seiner Flucht in einer Straßenbahn wurde er gefasst.

Polizisten stellten in der Nacht zu Sonntag einen Mann, der mehrere Frauen im Chemnitzer Zentrum angegriffen haben soll. Der Mann, ein 26-jähriger deutscher Staatsbürger, soll laut Polizeidirektion Chemnitz kurz nach 22 Uhr in einer Straßenbahn zwischen den Haltestellen „Annenstraße“ und „Bernsbachplatz“ zwei Frauen im Alter von 36 und...
